Eurockéennes : quelles routes fermées autour du festival ?

Pour ce qui est du stationnement, il sera lui-aussi réglementé du jeudi 4 juillet 8h et lundi 8 juillet 8h. Cela sera le cas sur la RD24 entre Sermamagny et Evette-Salbert jusqu’à Valdoie. De même pour la RD5 entre Valdoie et Sermamagny et la RD13 entre Sermamagny et Lachapelle-sous-Chaux. Sur Evette-Salbert, il sera interdit de stationner sur la rue de l’Eglise, la rue de la Pointée, la rue de l’Etang Renaud ainsi que sur la rue la place du Cimetière. Du côté de la rue du Malsaucy, il sera interdit de stationner du côté des numéros pairs.

Pour la commune de Sermamagny, le stationnement sera interdit sur la majorité des rues. Sur Lachapelle-sous-Chaux, cette interdiction sera mise en place sur la RD13 et la rue des Chaperottes. A Chaux, ce sera la rue du Monument qui sera concernée.