Eurockéennes : la soirée du jeudi 3 juillet dédiée au métal

Les organisateurs façonnent une programmation exclusivement métal pour cette première soirée, disposant d’une billetterie dédiée. Les Suédois d’Avatar et les Londoniens de The Raven Age complète la line up. Deux scènes sont ouvertes pour l’occasion. « Extravagante et théâtrale, la musique d’Avatar est à l’image de son charismatique chanteur, Johannes Eckerström, grimé en clown mi-Joker, mi-Alice Cooper », indiquent Les Eurocks. « Fondé par George Harris, fils de Steve Harris, du groupe culte Iron Maiden, The Raven Age cultive ce même goût pour les mélodies instantanément mémorables sur fond de riffs pachydermiques », décrit la programmation du festival.

Les Eurocks sont les seuls à avoir ces deux groupes en support d’Iron Maiden, avec un concert prévu à Dublin, à l’occasion de cette tournée. “C’était important pour nous”, indique un porte-parole du festival. Aujourd’hui, beaucoup des dates de la tournée européennes sont complètes, notamment à Zurich (Suisse) ou en Allemagne.



“C’est la première fois que deux scènes sont annoncées” sur cette journée à part ajoute cette même source ; ce sera la Grande scène et celle de La Plage. Auparavant, avec les concerts du dimanche, seule la Grande scène était aménagée.