Iron Maiden annoncé le jeudi des Eurocks

« Fin d’avril, nous avions déjà conclu la tête d’affiche », explique Kem Lalot, programmateur des Eurockéennes lors d’une conférence de presse ce jeudi 19 septembre. Cette tête d’affiche n’est autre qu’Iron Maiden. D’habitude, l’annonce des premiers noms se passe au mois de décembre. Mais il a fallu se caler avec le groupe, qui annonçait sa tournée anniversaire, à l’occasion de ses 50 ans, ce matin. Une tournée intitulée Run For Your Lives. « Ils n’ont que deux dates en France, et ce sera leur seule date de festival », précise encore le programmateur.

Les négociations, engagées en début d’année 2024, ont été rudes au départ. « Quand je les ai contactés, ils m’ont dit que la tournée était déjà montée. J’ai insisté. Finalement, nous avons eu une date sur cette tournée », raconte Kem Lalot. Le groupe interprètera ses neuf premiers albums, allant du premier en 1980 à Fear of the dark, sorti en 1992.

« Ils font partie des trois plus gros du metal avec AC/DC et Metallica », se réjouit le programmateur. Les Eurockéennes, depuis trois éditions, articulaient la journée du dimanche autour d’un seul artiste. Cette fois, le dimanche redeviendra une journée « normale » de festival. À la place, la journée mettant à l’honneur la tête d’affiche (et potentiellement un ou deux groupes avant), sera le jeudi, pour Iron Maiden. Autant de places qu’une journée classique seront vendues, soit environ 35 000 places. « Le show sera une grosse machine de guerre. Avec des décors différents pour chaque chanson », détaille encore l’organisation. « Cette tête d’affiche va nous permettre d’attirer un public qui ne serait pas venu habituellement, ou revenu », admet Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes.

La billetterie ouvrira le 15 octobre, à midi. Entretemps, le festival promet d’annoncer encore quelques noms pour se projeter dans cette édition qui se tiendra du 3 au 6 juillet 2025.