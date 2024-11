DJ Snake, Damso et Clara Luciani aux Eurockéennes de Belfort en 2025

Dj Snake, Clara Luciani, SDM, Kalash, Philippe Katerine, La Femme, Last Strain, Justice, Ultra Vomit… Cette année, de nombreuses têtes d’affiche sont françaises. « Le défi a été d’avoir les artistes internationaux. Ils étaient plus rares que d’habitude. Cette année, nous aurons un peu plus de Français que d’habitude. Mais en annonçant des artistes de dix nationalités, nous avons quand même réussi un tour de force », détaille Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes. La précédente annonce, au 15 octobre, mettait en avant une grosse journée dédiée, le jeudi, à Iron Maiden. Le groupe vient à l’occasion de sa tournée anniversaire, pour ses 50 ans, intitulée Run For Your Lives. Ils n’ont que deux dates en France, et ce sera leur seule date de festival. Une trentaine d’artistes doivent encore être annoncés d’ici quelques mois, « dont deux ou trois de la grande scène », précise encore le directeur du festival.

Lors de la conférence de presse, le programmateur du festival, Kem Lalot, a évoqué la place donnée lors de cette nouvelle édition au bouyon, un genre musical émergé à la fin des années 1980 en Dominique. On retrouvera les groupes Holly G et Totally Space’s le vendredi soir. « Ce sera un événement dans l’événement », se réjouit Jean-Paul Roland. L’année dernière, le Néo Perreo était à l’honneur. L’année d’avant, le shatta. « Notre envie est d’exposer plus de ghetto sounds. Mais aussi de mettre en avant des groupes féminins, avec un discours sur la liberté du corps », détaille le programmateur.

Certains shows s’annoncent très techniques, comme celui d’Iron Maiden. « Le show sera une grosse machine de guerre, avec des décors différents pour chaque chanson », détaillait l’organisation lors de la précédente conférence de presse le 15 octobre. Celui de DJ Snake est annoncé comme l’un des moments forts, tout comme celui de Justice. « Ce sera un show lumière et vidéo époustouflant. Ils clôtureront la grande scène dimanche soir », explique Kem Lalot. On en attend aussi beaucoup du show de Damso, que les Eurockéennes considèrent comme « le Mozart du rap ».

À ce stade, Jean-Paul Roland annonce 30 000 billets vendus. « C’est énormissime », commente-t-il. Un quart des billets s’est vendu à l’aveugle, sans connaître la programmation. Il reste, pour le moment, des billets pour tous les jours.