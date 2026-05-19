Delle : les élèves du lycée Jules Ferry fêtent l’art et la culture

Cette semaine, le lycée Jules Ferry de Delle organise la « Fête de l’éducation artistique et culturelle ». Ce dispositif de l’académie Bourgogne-Franche-Comté existe depuis trois ans, mais c’est la première fois que le lycée de Delle participe. L’objectif ? Sensibiliser les élèves à l’art en mettant en avant les projets effectués dans l’année. « Toute la semaine, on met en avant les réalisations de nos lycéens. On en a une bonne douzaine », détaille Virginie Gardent, professeure de lettres et histoire.

« C’est une vitrine des travaux qui ont été réalisés. C’est un moment pour restituer ce que les élèves font », complète Ozcan Acar, proviseur du lycée. Une façon de valoriser les travaux en les montrant à différents publics, passant des acteurs de l’éducation aux parents.