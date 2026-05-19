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Delle : les élèves du lycée Jules Ferry fêtent l’art et la culture

Des élèves de CM2 reproduisent un tableau.
Les élèves de CM2 se concentrent pour reproduire les tableaux. | ©Le Trois - Jade Belleville

Au fil de l’année scolaire, les lycéens de l’établissement Jules Ferry de Delle ont réalisé de nombreuses œuvres. Cette semaine, lors de la fête de l’éducation artistique et culturelle, ils les mettent en avant.

Cette semaine, le lycée Jules Ferry de Delle organise la « Fête de l’éducation artistique et culturelle ». Ce dispositif de l’académie Bourgogne-Franche-Comté existe depuis trois ans, mais c’est la première fois que le lycée de Delle participe. L’objectif ? Sensibiliser les élèves à l’art en mettant en avant les projets effectués dans l’année. « Toute la semaine, on met en avant les réalisations de nos lycéens. On en a une bonne douzaine », détaille Virginie Gardent, professeure de lettres et histoire. 

« C’est une vitrine des travaux qui ont été réalisés. C’est un moment pour restituer ce que les élèves font », complète Ozcan Acar, proviseur du lycée. Une façon de valoriser les travaux en les montrant à différents publics, passant des acteurs de l’éducation aux parents.

L’art à travers le théâtre

En préambule de la visite, les secondes du cursus accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) présentèrent leur pièce de théâtre. « Aujourd’hui, nous allons tenter d’ouvrir votre curiosité, pointer des questionnements, provoquer des émotions », préviennent les lycéens. Au travers de la pièce « Mon frère, ma princesse », et accompagnés par la compagnie de théâtre Zocha, ils abordent les questions de genre. 

Une pièce qu’ils présenteront devant des élèves de CM2 de Delle. « Comment avez-vous appréhendé le sujet ? », questionne Jacques-Emmanuel Daugé, directeur académique des services de l’Éducation nationale du Territoire de Belfort (lire notre article). « On se posait des questions sur le fait de présenter ça à des enfants plus jeunes », évoque Assia, une lycéenne. « Ça permet de travailler des compétences professionnelles telles que la communication, la gestion des émotions, l’entraide… », liste leur accompagnatrice. Malgré le stress du début, l’ensemble des jeunes est unanime, ils ont réussi à se « lâcher » et à être fiers de leur présentation.

Du tableau au podcast

Autre projet clé de cette semaine de fête artistique : « Classe culture au musée d’Orsay ». En partenariat avec le musée d’Orsay, les lycéens ASSP et gestion administrative, du transport et de la logistique (GATL), ont pu découvrir les œuvres du musée durant trois jours. Lors de ce voyage à Paris, ils sont revenus avec de nombreuses réalisations. Parmi les projets : un podcast. Par groupes, les lycéens ont choisi un tableau du musée pour ensuite le décrire sous le format d’un podcast. L’idée étant que des élèves de CM2 puissent, grâce à l’audio, redessiner l’œuvre. 

Le test a été effectué et plutôt réussi. Les élèves de l’école des Marronniers de Delle ont été les cobayes. « À l’arrière-plan, il y a beaucoup de végétation, d’arbres, de montagnes, mais aussi un ciel nuageux », décrivent les lycéens. Armés de feutres, de crayons et d’aquarelle, les élèves font fonctionner leur imagination et retranscrivent le tableau. Ces podcasts vont servir de banques de données pour le musée d’Orsay pour recréer ces ateliers avec les élèves dans l’ensemble de la France.

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