Doubs : l’Éducation teste une nouvelle méthode de carte scolaire

Face à la « vague sismique » de la baisse démographique, il faudra « réfléchir à ce que doit être l’offre scolaire sur le territoire à long terme », avait-il déjà affirmé au début du mois. Écoles, collèges et lycées publics ou privés sous contrat auront perdu près de 1,7 million d’élèves en 2035, selon des projections du ministère.

L’expérimentation aura lieu dans l’Aisne, les Hautes-Alpes, le Cantal, la Charente, les Côtes-d’Armor, le Doubs, la Drôme, le Finistère, la Gironde, l’Indre, la Loire-Atlantique, la Manche, la Meurthe-et Moselle, le Pas-de-Calais, la Saône-et-Loire, les Yvelines, le Tarn-et-Garonne et la Martinique.