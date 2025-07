Combat Rock, la plateforme de soutien aux festivals de Matthieu Pigasse

Ce projet est né d’une rencontre. Celle de Matthieu Pigasse avec Jean-Paul Roland, le directeur des Eurockéennes de Belfort depuis l’édition 2001. Avec « un trait d’union », assure Matthieu Pigasse : « La culture et l’engagement. » La plateforme s’appuiera notamment sur l’expertise de Jean-Paul Roland.

Les Eurockéennes ont un budget qui avoisine les 12 millions d’euros. Pour cette édition 2025, le budget sera « à l’équilibre positif », anticipe Jean-Paul Roland. La force du festival, aujourd’hui, c’est de s’appuyer sur des recettes propres, à hauteur de 95 %, ce qui lui garantit une indépendance, mais aussi de financer des actions culturelles toute l’année dans son territoire, à l’instar de l’opération Iceberg, qui accompagne la professionnalisation de groupes de musique amateurs. « Le modèle des Eurockéennes marche bien », indique Jean-Paul Roland. Cette situation lui permet de moins subir la situation actuelle.

Mais la pression n’en est pas moins forte. L’obligation de garantir une fréquentation élevée est importante, d’autant plus que « le coût accueil d’un spectateur est de plus en plus élevé ». Les festivals s’adaptent à la diversité des publics et aux attentes inhérentes à chacun d’entre eux. « La ligne de flottaison », formule joliment Jean-Paul Roland, est toujours plus haute. Et on peut facilement basculer d’un côté ou de l’autre, sans juste milieu. Là, la réussite. De l’autre, le bouillon. « Le risque est plus fort, car la mise est plus forte », résume finalement Jean-Paul Roland.

Cette expertise fournie par le boss des Eurocks est « compatible » avec son poste de direction du festival, garantit Matthieu Pigasse. « [Jean-Paul Roland] est une incarnation de ce monde associatif », argumente le président du groupe Combat, qui confirme aussi que cela ne signe pas un départ du directeur des Eurockéennes.