Ce qu’il faut savoir avant de se rendre au Ronchamp Open Air Filature Festival

Pour cette édition anniversaire, huit groupes se succéderont sur scène pendant deux soirées. Parmi les plus attendus, Les Fatals Picards, 2 000 concerts à leur actif, groupe culte de la scène rock française fête ses 25 ans de carrière avec une tournée. Et ils viendront retourner Ronchamp. C’est la première fois que le festival programme un groupe aussi connu.

Le festival fait aussi la part belle à la scène régionale avec des artistes comme Ad’Line (lire son portrait), The Bradley’s, Bonye & Klyde ou encore The Bundy, entre rock, folk et chanson engagée. « [Nous concrétisons] une volonté de mettre en avant des musiciens créatifs et talentueux qui, peut-être pour certains d’entre eux, seront connus au niveau national, ce qui est déjà le cas pour l’un des groupes », précise l’organisation. La plupart des groupes qui joueront sur scène sont du cru, originaires de Franche-Comté ou de l’Alsace proche.