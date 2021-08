Ad’line : une artiste locale inspirée et inspirante

Ad’line est une artiste exigeante envers elle-même. Parlez-lui de composer des chansons en anglais, elle répondra qu’il faut d’abord être sûr de le faire correctement. Très humble, à 30 ans, l’artiste originaire de Ronchamp s’inspire beaucoup des artistes et des professionnels autour d’elle pour progresser. « J’apprends encore les codes » glisse-t-elle simplement. Elle a pourtant déjà de la bouteille : 12 ans de représentation et 25 dates cet été dans les Vosges, en Alsace, et dans son cocon natal, le Territoire de Belfort.