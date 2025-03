Caesaria, The Inspector Cluzo : le BockSons Festival revient à Valentigney

Cette année, l’offre de restauration a été élargie pour satisfaire encore mieux les appétits des festivaliers. En tout, 14 brasseurs régionaux seront présents, avec des boissons artisanales et locales qui viennent enrichir la palette de saveurs proposées. L’événement sera également une vitrine pour les savoir-faire de la région, grâce à une programmation 100% made in France.

Le festival s’inscrit dans la même dynamique que l’an passé, après une édition 2023 marquée par un vendredi exceptionnel et un samedi plus incertain à cause de la pluie. « Un samedi un peu décevant, mais qui n’a pas découragé les festivaliers venus danser sous le soleil et la (grosse) pluie », se souvient Stéphane Laurent. Ce retour s’accompagne d’une écoute attentive aux remarques des participants, avec des ajustements attendus, notamment en termes d’attentes aux stands et de l’amélioration des sanitaires.

Le BockSons Festival, c’est aussi une aventure humaine, portée par 80 bénévoles, principalement issus de l’association Unis Vers Val. « C’est la signature du festival, un événement où tout est (ou presque) “Made in Franche-Comté”, des brasseurs aux groupes, en passant par les bénévoles et les boissons softs », précise l’organisation. Ce choix de favoriser la production locale témoigne de la volonté du festival d’être un acteur économique important pour la région et de mettre en valeur ses savoir-faire. En 2024 : le festival a généré 250 000 euros sur le territoire en prenant en compte les dépenses des non résidants du pays de Montbéliard et du festival sur les entreprises locales.