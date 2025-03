Besançon : la cote des montres Lip en hausse aux enchères

Fondée en 1867 à Besançon, Lip représentait l’excellence de l’horlogerie française dans les années 1960 et la manufacture horlogère la plus puissante du pays avec 1 500 salariés et 300 000 montres produites par an. Mais la marque a périclité, avant de connaître un important conflit social et une tentative d’autogestion inédite au début des années 1970. Lip a ensuite été rachetée en 1990 par la future Manufacture générale horlogère (MGH), basée dans le Gers.