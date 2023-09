Besançon : aux Livres dans la boucle, IA et 150e anniversaire de Colette

Au total 230 auteurs de littérature générale, de jeunesse, de fiction, d’essai et de bandes dessinées, vont se succéder chez les libraires, dans les médiathèques et les écoles de la métropole bisontine. Des lectures musicales et dansées sont également présentées durant ce salon du livre.

“Dans les nouveautés du salon, nous organisons des rencontres entre auteurs et détenus, à la maison d’arrêt, de même qu’avec des patients et des soignants du Centre hospitalier universitaire de Besançon”, note Christine Bresson, la directrice de ce festival littéraire. Les auteurs Miquel de Palol, Clara Arnaud et Bruno Markov vont quant à eux aborder le sujet sensible de l’intelligence artificielle (IA) à l’occasion d’une table ronde. “On s’aperçoit que l’IA génère, grâce à son algorithme, des oeuvres qui sont parfois de grande qualité. On peut écrire un manga avec l’IA par exemple”, explique Bertrand Morisset, directeur de l’agence Tome 2, coorganisatrice de l’événement.

“L’IA représente donc un vrai danger pour tous les créateurs en cas de pillage de leurs oeuvres. De fait, que va devenir leur métier et quel cadre législatif faudrait-il mettre en place pour les protéger ? Nos politiques travaillent sur le sujet qui n’est pas simple. Donc il faut y réfléchir”, ajoute-t-il.

Par ailleurs, pour le 150e anniversaire de Sidonie Gabrielle Colette, romancière qui a vécu à Besançon au début du XXe siècle, sa maison conservée de l’époque 1900-1910, accueillera samedi un atelier d’écriture. Une lecture de textes de Colette, choisis par les acteurs Marie-Christine Barrault et François Marthouret, sera mise en musique par l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté.