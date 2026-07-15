Ballon d’Alsace : la guinguette du Saut de la Truite ouvre le 17 juillet

La guinguette du Saut de la Truite ouvre ce vendredi 17 juillet ; un projet porté par la société Tourbin et compagnie (lire notre article). « Dans le cadre de sa politique de valorisation des sites touristiques et naturels du territoire, le Département du Territoire de Belfort soutient l’ouverture de la Ginguette du Saut de la Truite, un projet qui vient renforcer l’attractivité du Ballon d’Alsace, destination incontournable des quatre saisons », indique le conseil départemental sur son site Internet.

La guinguette est située dans la montée du ballon d’Alsace, au pied du saut de la Truite. « Cette nouvelle guinguette offre un espace de détente et de partage propice à la découverte du massif, à la rencontre et à la convivialité », souligne le Département.