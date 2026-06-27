Lepuix : ira-t-on bientôt guincher au Saut de la Truite ?

Voulez-vous aller guincher au Saut de la Truite ? Cela devrait bientôt être possible, si l’on en croit la décision prise ce jeudi 26 juin 2026 par les conseillers départementaux du Territoire de Belfort. Ils ont décidé de signer une convention avec la société Toubin et compagnie, afin que cette dernière exploite une guiguette au Saut-de-la-truite, le nom du restaurant en face de la cascade du même nom, dans la montée du Ballon d’Alsace.

Cette convention ne prévoit que la mise à disposition, à titre gratuit, des parties extérieures, et non du bâtiment, qui reste fermé pour l’instant. Il a été acquis en 2023 par l’établissement foncier Doubs-BFC, une structure qui accompagne les collectivités dans la gestion de leur patrimoine foncier. Ces parties extérieures comprennent les terrains en contrebas du restaurant, y compris les petits plans d’eau.

Cette guinguette doit permettre au Département de conserver la licence IV du restaurant, qu’elle a acquise voici quelques années.