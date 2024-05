Anaïs Bernardin croque le patrimoine belfortain

De retour sur sa terre natale, elle lance sa micro-entreprise, La Valisette Jaune. Sur son site internet, elle propose à la vente des affiches personnalisées. Mais une chose ne change pas, Anaïs garde l’envie de faire des illustrations architecturales. « Les personnes m’envoient la photo d’un lieu et moi je le redessine à ma façon », indique-t-elle. Un seul mot d’ordre pour ce travail : faire du sur-mesure. « Je travaille avec des particuliers qui recherchent beaucoup le côté émotionnel », ajoute Anaïs. Elle se remémore d’ailleurs une de ses précédentes commandes. En hommage à un proche disparu, on lui avait demandé d’ajouter une étoile dans le ciel. Ce sont, d’après Anaïs, ces petits détails qui rendent son travail « authentique ».

Au travers de ses œuvres, la graphiste fait tout un travail pour trouver l’équilibre parfait entre les envies de ses clients et son style caractéristique. En s’inspirant des artistes comme Malika Favre, Anaïs utilise le flat design, un style artistique qui se distingue par son minimalisme. Elle s’approprie cette technique et y ajoute des touches qui lui sont propres. « Je travaille davantage les détails et le dégradé », souligne-t-elle. Sur chacune de ses œuvres, elle prend le temps d’introduire sa signature, un soleil entouré de trois oiseaux.