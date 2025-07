Alta Rossa, la noirceur bisontine sur la scène des Eurocks

Lauve, jeune artiste de 23 ans, les rejoindra le temps de deux morceaux. Sa voix, habitée, éthérée et puissante, a été repéré par Jordan Daverio, guitariste du groupe. Elle aussi découvrira les Eurocks pour la première fois.

Le groupe le dit sans détour : ce sera leur plus grosse scène à ce jour. Et peu importe la taille du public, tant qu’il y a cette connexion immédiate. « Il y aura un public averti et non averti, et on défend un style qui n’est pas grand public », explique Dess. « Mais parfois, des gens qui n’écoutent pas du tout ce genre viennent nous dire qu’ils ont aimé, qu’ils ont ressenti quelque chose. Ça nous surprend presque… Ça veut dire qu’on a réussi à transmettre l’énergie, la sincérité. C’est ça qu’on vise, à chaque fois. »

Une tournée est prévue cet automne, ainsi qu’une date au Petit Bain à Paris. Mais pour l’heure, les regards sont tournés vers Belfort. Une scène, un peu moins d’une heure de performance, une foule à convaincre. Et six musiciens prêts à tout donner. Car chez Alta Rossa, la noirceur sera à découvrir sous la lumière des projecteurs.