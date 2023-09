À Belfort et Allenjoie, deux monuments en péril lauréats du Loto du patrimoine

Dans la mairie d’Allenjoie, Jean Fried s’agite dans tous les sens, le sourire jusqu’aux oreilles. Pour lui, cette aide est essentielle. « Nous n’aurions jamais pu rénover l’édifice avec les fonds communaux, les travaux sont trop importants. » De l’entrée du village, déjà, on distingue la flèche de l’édifice, qui penche beaucoup. « On nous disait que c’était normal, que les gens l’avaient toujours vu comme cela. » Mais après la venue d’experts, il a été confirmé que cette inclinaison était due à un accident de la structure en bois plusieurs années auparavant.

« Pour la réparer, les professionnels nous ont informé qu’il faudra la démonter, la faire tomber complètement, afin de la réparer ou la remplacer. Ensuite, elle pourra être remise. » Un travail titanesque. Dans le devis conçu pour postuler au Loto du patrimoine, le maire et son équipe ont aussi rajouté des rénovations liées à la charpente ; qui doit entièrement être reconstruites, aux façades, ou encore à la création d’un sanitaire. Le devis a été chiffré à au moins 650 000 euros.

Avec une immense clef, l’on pénètre dans l’édifice. Les façades sont défrichées, le sol bétonné n’est plus dans un bel état et les escaliers sont interdits d’accès au public. « Mais il y a de belles fenêtres, une excellente sonorisation, et… venez-voir. » À l’étage, un harmonium, un instrument plutôt rare, trône fièrement. Le maire fait retentir quelques notes et la mélodie raisonne dans tout l’édifice. « C’est un très bel instrument », note-t-il. Pour la commune, il souhaite que le temple luthérien soit un véritable lieu culturel. C’est déjà plus ou moins le cas, avec quelques concerts chaque année. Mais après les travaux, il imagine que cela pourra porter plus fortement cette dimension. « On ne sait pas encore exactement quel sera le montant, mais ça nous booste énormément pour rassembler d’autres acteurs comme la Région et le Département sur le projet. » Des démarches qui vont devoir aller vite, car une fois l’aide obtenue, les travaux devront démarrer en 2024.