Belfort : le fort de la Justice se prépare à une seconde jeunesse d’ici 2024

En attendant, les six adhérents actifs des Jardins du Fort et quelques bénévoles actifs, aidés par des étudiants d’école d’art, les scouts encore d’autres associations rénovent peu à peu. Au cour de la balade, Manuel Rivalin désigne un autre passage voûté, assez bas de plafond. « Ici, tout était bouché par de la terre et des pierres. Avec les bénévoles et des pioches, nous avons déblayé le plus gros. » Accroupi, il se dirige vers plusieurs salles du fort. « Ici, il y avait les stockages de poudre. Avec la hauteur sous plafond, il y a de quoi exposer plusieurs oeuvres. » Alors qu’il se dirige vers une autre salle entièrement dans la pénombre, il explique : « J’ai trouvé des lampes torches qui n’éblouissent pas pour que les visiteurs puissent admirer une exposition, qui sera entièrement en noir et blanc. » Dans la salle d’après, un dispositif a été mis en place pour que de la musique se déclenche lorsque les visiteurs entreront.

Sur les pourtours du château, en lisière de forêt, se cachent les oeuvres de Zélie. « On pourra imaginer des sculptures dans les bois, des concerts ou des représentations par ici. On pense aussi à mettre une immense toile tirée en tissu. » . Les idées ne manquent pas.