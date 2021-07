Zélie Noréda, En Résidence Secondaire : « Ce qui me plaît, c’est raconter des histoires »

Zélie – Je viens du cinéma, j’ai fait une école de cinéma technique. Après ça, j’ai bossé pendant douze ans dans le cinéma. Je faisais du théâtre en même temps, de la mise en scène. Toujours autour des histoires. J’étais à Paris et la vie perso m’a ramenée à Belfort. Le cinéma m’avait un peu étouffée. Mais l’image me manquait énormément. J’ai commencé à prendre des photos à Belfort à 24, 25 ans. Et c’est Jean-Paul (le directeur des Eurockéennes) qui m’a poussée. Il m’a donné un coup de pied aux fesses et, surtout, il m’a donné confiance. Depuis là, je fonctionne à l’émotion. Je viens de la mise en scène: ce qui me plaît, c’est raconter des histoires. Je bosse sur des tournées, on me prend pour les backstages, les bus, loges : tout ce qui est instant de vie, moment de vie. Je construis l’histoire de l’album avec tout ceux avec qui je travaille. Mon idée, c’est de ne jamais prendre l’artiste sur scène. Je me retourne, je regarde le public et je raconte ce qui se passe dans les yeux des gens. La photo, pour moi, ce n’est pas une histoire de matos. Qu’on m’enlève mon appareil, ce n’est pas grave. Le pire, ce serait qu’on m’enlève mes yeux ! Avec un iPhone, avec un appareil jetable, on peut faire des trucs de dingue. C’est l’œil. Les premières années, j’avais mon iPhone avec un petit objectif. Je crois qu’il faut juste être touché. C’est sûrement dû à ma formation, à mon travail sur la mise en scène. Et puis, il y a mes tripes dedans. Je vis mon travail comme un art, et pas une mission.