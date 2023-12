À Belfort et Allenjoie, deux monuments en péril aidés à hauteur de 475 000 euros par le Loto du patrimoine

À quoi vont servir ces sommes ? À Belfort, un vaste projet est en cours au fort de la Justice. Toute l’étanchéité est à refaire et la création d’un belvédère est à l’étude, pour admirer la vue. Les travaux, au moins de septembre, étaient évalués autour de 800 000 euros, expliquait alors Manuel Rivalin, président de l’association des Jardins du fort. À Allenjoie, 650 000 euros sont nécessaires pour rénover le temple à la flèche désormais très penchée. Les travaux vont permettre de la démonter, la réparer, ou la remplacer. Un travail titanesque, qui se rajoutera à une rénovation de la charpente et des façades (en découvrir plus l’édifice ici).