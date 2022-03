Les Chardoillet, Dellois de l’Ile Maurice

Un des deux frères de Marguerite, Frédéric, reprend les activités de son père et les biens familiaux. Il devient dès lors un propriétaire terrien important. Il est recensé en 1832 comme l’un des derniers propriétaires d’esclaves vers la Gaulette, dans l’ouest de la colonie. À ce moment, les affaires familiales sont prospères car il vient d’acheter 490 arpents de terres.

L’influence de Frédéric Chardoillet est également politique. On le retrouve par exemple en 1836 signataire d’une pétition pour le roi d’Angleterre. Dans ce texte, Frédéric et les autres grands propriétaires se plaignent des difficultés d’application d’une loi pour la venue d’ouvriers indiens.

La famille Chardoillet est considérée comme « bientraitante » de leurs esclaves. L’abolition de l’esclavage en 1838 change la donne. Les esclaves libérés ont été remplacés depuis quelques années par des travailleurs libres venus d’Inde. Une enquête réalisée en 1840 montre que les conditions des travailleurs libres de la famille sont de bonne qualité (1).

Mais derrière cette réalité, la vie des esclaves puis des travailleurs restent très précaire. L’espérance de vie est limitée pour ces populations. Ainsi, François Xavier Chardoillet déclare en 1807 le décès soudain de trois de ses exploités en une journée.

Comme pour le fondateur François Xavier, le nom des Chardoillet ne doit pas rester lié qu’aux grands propriétaires terriens et à l’esclavage. Cette famille est un exemple typique des clans franco-mauriciens. Dans les décennies suivantes, les descendants de la famille vont nouer des relations avec une partie de l’élite franco-mauricienne. Cette population se concentre dans la région du sud où se sont établis les Chardoillet, les Plaines Wilhems..

Les Franco-Mauriciens occupent pendant longtemps des postes prestigieux. Des descendantes des Chardoillet se marient avec des entrepreneurs, un maire de Port-Louis ou encore un président de la chambre de commerce de Maurice. Cette communauté franco-mauricienne parvient à garder des liens avec la France. Le prix Nobel de littérature Jean-Marie Le Clézio en étant le membre le plus connu.

L’histoire des Chardoillet ne s’arrête pas à l’Ile Maurice. Un lointain descendant de François Xavier Chardoillet, George Lindsay Mayer s’établit dans les années 1930 à Durban en Afrique du Sud. Le jeune mauricien suit une nouvelle vague d’émigration. Une partie de la communauté franco-mauricienne quitte l’île au début du XXe siècle. La perte d’influence de cette population dans la vie politique et économique de leur pays les pousse à partir.

George Mayer devient un homme d’affaires avisé. Il est représentant d’une entreprise mauricienne, « La société du Bocage ». Cette institution est très certainement la propriété de la famille Mayer. George Mayer est présent notamment dans les années 70 dans le Who is Who sud-africain. Le parcours de Mayer ajoute une ligne de plus à l’histoire des Chardoillet de l’Ile Maurice, deux cent ans après le départ de Delle.