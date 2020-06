Éducation aux médias : quelle aventure avec Le Trois !

Ce beau défi nous a portés tout au long de ces quatre mois ; il a été l’occasion de multiples travaux et réflexions de l’ensemble des participants, élèves et professeurs.

Il s’est concrétisé par une conférence de rédaction virtuelle tous les mercredis à 14h avec les élèves, nous-mêmes et parfois Thibault Quartier, par des échanges quasi ininterrompus sur les réseaux sociaux, l’Ent, etc. Au final, 35 articles publiés tout au long de ces semaines, un melting pot : reportage, témoignage, humour, insolite, actualité , vie du lycée… mais tous rédigés avec un grand souci de rigueur, notamment par rapport aux sources et au droit d’auteur des images. Sans conteste, une occasion de s’exprimer et d’être publiés a été offerte aux élèves, ils n’ont pas hésité.

La situation inédite nous a obligés à nous adapter et à trouver de nouvelles façons de vivre et de travailler. Le « Condorcet à résidence » a été l’occasion d’une véritable collaboration avec un professionnel de l’information engagé aimant transmettre son expérience de terrain, et un média vivant. De l’Éducation aux Médias et à l’Information en temps réel ! Permettant de créer de nouvelles relations avec les élèves, de valoriser leur travail et leurs initiatives, de développer des compétences info-documentaires, sociales et citoyennes.

Depuis toujours, s’informer est nécessaire. Aujourd’hui, cela ne suffit plus. Il est urgent et important d’apprendre à bien s’informer. Pour nous, professeures documentalistes, ce travail est au coeur de nos missions … et passionnant !