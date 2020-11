[Zéro déchet] J’ai testé le shampoing solide

Le shampoing solide, cette chose un peu étrange que j’ai longtemps voulu essayer sans jamais tenter. Et puis, il y a eu ce petit pas, mi-solidaire mi-écolo : cela a commencé par le soutien financier, en crowdfunding, d’une marque locale.

En contrepartie de ma contribution – modeste – j’avais reçu un shampoing solide à la poudre de banane, spécial cheveux secs. Je l’ai essayé. Et je l’ai adopté. C’était il y a 3 ans et je ne suis pas revenue en arrière. On peut même dire que je suis passée à la vitesse supérieure car depuis un an et demi, je fabrique mes propres shampoings solides.