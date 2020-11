[Recette] Les cookies d’automne

L’aubépine est un arbuste typique des haies de bords de champs et de lisière de forêt. On le nomme aussi épine blanche, pour ses jolies fleurs qu’il offre au printemps et ses épines qui garnissent les branches.

Ses petits fruits, les cenelles, se consomment crues ou cuites. Crues, elles ont un goût plutôt âpre qui s’atténue avec les premières gelées ou la cuisson. Elles cachent un arrière goût de pomme, qui n’est pas sans rappeler que cet arbuste est le cousin du pommier.

Riches en vitamines C, les cenelles peuvent être croquées au détour d’un chemin, mais attention, elles contiennent un petit noyau. Séchées et mixées, on les consomme en tisane. Fraîches, on en fera de la gelée, du kéfir, elles aromatiseront un vinaigre, ou pourquoi pas, un rhum arrangé. Ou tout simplement un coulis, à consommer frais ou surgelé, dont voici les étapes de fabrication.