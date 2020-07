[Recette] L’eau de rhubarbe

La rhubarbe se récolte tôt au jardin et après 10 tartes et 3 saladiers de compote, on ne sait plus quoi en faire !

Voici une variante, pour utiliser cette plante. La recette est simplissime, zéro déchet, vitaminée et pour ne rien gâcher, sa jolie couleur est esthétique. Il faut toutefois anticiper légèrement : cela doit macérer 24 heures.