[Numérique] 3 appli à installer pour être au mieux avec son environnement

Qu’on soit simple promeneur ou engagé dans le ramassage de déchets abandonnés dans la nature, on peut contribuer sur cette application. Elle offre deux choix : géolocaliser un dépôt sauvage ou collecter un “spot” de déchets. La géolocalisation permettra, à vous, ou d’autres “spotters” de venir nettoyer cela, plus tard, équipé en conséquence. Enregistrer une collecte permet de montrer quelle zone a été nettoyée à votre initiative mais également de recenser la nature des déchets, leur volume, leur dangerosité… Quand on agit seul, sans le couvert d’une association ou d’un événement collectif, cela permet aussi d’échanger avec une communauté de “spotters” avec lesquels on partage des valeurs et de se regrouper, si nécessaire, lorsqu’un gros nettoyage se présente.

Cette application est toute jeune, et ne demande qu’à s’enrichir de contributeurs. À terme, il sera possible de gagner des points à chaque collecte et de les convertir en don monétaire envers des associations écologiques.

> https://www.trash-spotter.green/

> https://www.facebook.com/trashspotter/