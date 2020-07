[Loisirs] 4 activités « nature » à faire en vacances

Les congés et leur éloge à lenteur sont un bon moment pour prendre le temps de constituer une collection de « petits souvenirs ». À la façon d’un herbier ou comme un carnet de voyage, on collecte, on colle, on écrit, on dessine… Une plante croisée lors d’une balade, une recette locale, une carte de visite à conserver, viendront l’enrichir page après page.

Attention, toutefois, à la cueillette sauvage, interdite dans certaines zones comme dans les parcs Natura 2000 ou en haute montagne, mais tout simplement aussi car de nombreuses espèces sont protégées car en voie de disparition.

Il ne faudra pas prévoir plus qu’un carnet, du scotch et un stylo pour immortaliser ces morceaux de vacances, dans lesquels se replonger lors des mois d’hiver.