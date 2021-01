[HUMEUR] En 2021, je fais ma part

Si je dois poser un constat, de ces presque trois saisons à écrire et illustrer pour vous, je ne garderai que le plaisir d’avoir pu partager mes savoirs, apportant au plus grand nombre des astuces pratiques pour se lancer dans une vie un peu plus “green”. Et le secret espoir d’avoir pu encourager, entraîner, stimuler certains à faire de petits pas bénéfiques à la planète, mais à soi aussi.

Si je dois être plus concrète, j’admettrais que moi aussi, malgré plusieurs années “vertes” derrière moi, je continue à avancer pas à pas. Et j’avouerais qu’il y a des pas qui sont de francs succès et d’autres, de vrais flops. Et je concéderais qu’il n’est pas toujours évident de garder la motivation, de ne pas céder à la facilité ou la fatigue, de tenir bon face à un entourage réfractaire, de continuer à collecter, tester, expérimenter, améliorer, ou de ne pas se décourager face à un monde qui va trop vite et est bien trop destructeur…