[Bons plans] Sur quoi agir pour une rentrée scolaire plus écolo ?

Réutiliser, recycler, personnaliser, on l’oublie souvent mais il est possible de faire avec ce que l’on a à la maison. Un grand teeshirt ou une chemise peuvent devenir un tablier de peinture, et pour le rendre attrayant, il est simple de le personnaliser avec le prénom de l’enfant, un symbole ou un dessin pour les petits qui ne savent pas lire. Idem pour une trousse ou un cartable basiques, un peu de broderie, de couture ou des feutres textile et l’objet devient le plus beau de la classe !