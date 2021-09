[Bons plans] Friperies et ressourceries : où et pourquoi consommer d’occasion ?

L’économie circulaire, c’est laisser un produit dans la boucle de vente tant qu’il est utilisable et en bon état. Cela évite de favoriser des tonnes de déchets. Il n’est pas rare de voir partir en déchetterie des objets en très bon état, alors qu’ils pourraient finir leur vie pour ce à quoi ils ont été prévus : être utiles jusqu’à être hors d’usage. Et quand on devient adepte du seconde main, on vient aussi à donner plus facilement. Le garage déborde ? C’est alors à notre tour de faire don de ce qui nous encombre et nourrir cette économie circulaire !