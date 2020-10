[Astuces] Pratiquer le cleanwalk, la balade anti-déchets

Il faut prévoir un sac-cabas ou un sac plastique et des gants, de jardinage par exemple. Un seul sac est souvent vite rempli et bien insuffisant face aux nombreux déchets, mais il ne faut pas oublier qu’il faudra faire le trajet retour avec et que si on ramasse du verre, ça devient vite lourd ! Les gants sont indispensables par hygiène et par sécurité. Une canette en alu ou une bouteille cassée peuvent être très coupantes, le métal rouillé porteur de tétanos et le nouveau déchet en vogue, les masques jetables, des nids à virus.

Une fois équipé, il ne reste qu’à faire ce qu’on était venu faire à la base : se balader et, en second lieu, glaner les détritus.

Au retour, une étape nous attend : trier autant que possible et remettre les matériaux dans le circuit du recyclage : verre, aluminium, carton, plastique peuvent reprendre un cours un peu plus glorieux que souiller la nature ou les villes.