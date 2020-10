[Astuces] Les indispensables de la cuisine pour remplacer les produits ménagers

La brosse à vaisselle, la lavette et le tawashi ont chassé les éponges et autres lingettes jetables. Après plus de deux ans d’usage, ils sont toujours en bon état et ont évité de jeter des dizaines d’éponges à la poubelle. Un tawashi est une éponge tissée dans une matière lavable, un tour en machine et la voilà comme neuve !