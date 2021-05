[Activités] Fabriquer une carte à planter

En cette veille de fête des mères, on pense à sa maman. Celle des papas approche également. Mais une carte à planter fera aussi le bonheur d’un papi jardinier, d’une institutrice, d’un professeur de musique, d’une nounou ou bien encore, des invités d’un mariage…

Une carte à planter ? Mais qu’est-ce ? C’est très simplement un mélange de papier mâché et de graines de fleurs. Il suffit de la mettre en terre et d’arroser pour voir la magie opérer.

La fabrication est simple et presque gratuite. Il faut penser “récup” avant tout concernant le papier et les graines.

Côté papier : boîte à oeufs, chutes de papier, papier absorbant, papier toilette, rouleaux en carton, tout va ! Il faut juste être attentif à ne pas prendre du papier avec des encres ou des colorants polluants.

On peut les mélanger entre eux, on peut les teindre avec des colorants naturels (curry, betterave…), on peut créer des formes, des lettres, faire de grandes plaques de papier et les découper. Un vrai instant créatif.

Coté semences : un jardinier piochera dans sa récolte de graines de l’an passé (oeillet d’inde, lavande, souci, échinacée, tomate, salade…) ou bien il vous en coûtera le modeste prix d’un sachet de graines, ne dépassant généralement pas les 1 euro.

Ce simple présent vous apportera un triple plaisir : celui de le fabriquer, celui de l’offrir et celui de voir pousser les plantes.