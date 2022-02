[EMI] E2Cast – Le Mois Givré de Belfort

Sept stagiaires de l’école de la 2e Chance Nord Franche-Comté ont réalisé un podcast sur les festivités du Mois Givré, à Belfort, au mois de décembre. Amel et Vincent ont parlé de l’organisation avec Florence Besancenot, adjointe au maire en charge de l’attractivité commerciale et à l’initiative de cet évènement. Amélie a réussi à avoir une interview exceptionnelle du père Noël. Amélie et Nicolas ont ensuite interviewé Clémentine, régisseuse de la patinoire de la place Corbis. Et Johan, Ibrahima et Pierre sont partis à la rencontre des stands qui animent le Mois Givré.