De la misère à la lumière

La Tresse est un ouvrage de Laetitia Colombani, publié en 2018. La scène se passe dans trois pays différents : l’Inde, l’Italie et le Canada. On raconte l’histoire de trois femmes : Smita, Giulia et Sarah. Elles ont un point commun même si elles ne se connaissent pas. Elles sont reliées par une histoire de cheveux. Smita vit en Inde. C’est une Intouchable, c’est-à-dire qu’elle vit dans des conditions misérables. Son travail est de ramasser des excréments. Elle appartient à la caste la plus basse de la société. C’est ce personnage qui m’a le plus marqué. Je me dis qu’on a de la chance que ce genre de travail n’existe pas chez nous et que même si on est dans la plus basse classe sociale de la société, on peut quand même s’en sortir. Smita, elle, est réduite à son propre destin sans pouvoir rien n’y changer. Pourtant, elle croit en son étoile et décide de reprendre son destin en main. En empruntant un nouveau chemin.