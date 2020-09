Les trois bons plans des conquérantes #8

Direction la Haute-Saône et plus précisément Fougerolles pour découvrir la fabrication de l’absinthe et des eaux de vies de chez Paul Devoilles. Fondée en 1859, les secrets de fabrication se sont transmis de génération en génération pour toujours offrir la qualité qui fait la renommée de la maison. La visite se déroule en plusieurs étapes : la distillation où on peut voir d’immenses alambics. On poursuit dans la plus belle pièce : le grenier. Un vrai grenier où règne des dizaines et des dizaines de dame-jeannes entourées d’osier. Il règne dans cet endroit un petit air désuet, un petit air d’ancien temps tellement charmant et une subtile odeur alléchante. On voit ensuite la mise en bouteille mais le deuxième plus bel endroit du site est le jardin de la fée verte, un vrai jardin aromatique où poussent toutes les plantes nécessaires à la fabrication de l’absinthe. Le clou : un véritable chalot où sèche des fleurs d’absinthe.

Renseignements : http://www.devoille.com/fr/