Les trois bons plans des conquérantes #7

Connaissez vous la spiruline, cette micro algue aux nombreuses vertus ? Et bien, à Grand-Charmont, nous avons une ferme à spiruline qui vient de voir le jour ! Adhérente de la fédération des spiruliniers de France, ce qui assure un gage de qualité aussi bien sur sa production que sa composition 100% naturelle. Elle est respectée tout au long de sa croissance afin de garantir la meilleure spiruline possible qui permettra de renforcer son système immunitaire, mais elle présente aussi des vertus anti-inflammatoire et antioxydantes. Elle est louée pour son maintien d’un bon taux de cholestérol et pour réguler la sécrétion d’insuline et pour les plus sportifs d’entre vous, une meilleure récupération à l’effort ! La ferme se visite et je ne peux que vous conseillez d’aller rencontrer ces nouveaux fermiers pour être encore plus convaincues sur ces paillettes d’algues qui ne vous veulent que du bien 😉

> Renseignements : http://spirulinecreation.fr/