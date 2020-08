Les trois bons plans des conquérantes #6

La Fleur de Lys est un petit nouveau qui, depuis quelques mois, émerveille dans son coin, les papilles des Belfortains ! Crions aujourd’hui haut et fort qu’il faut à tout prix aller goûter sa cuisine. Situé en vieille ville, en face de la pizzeria la Strada, ce petit restaurant aux allures toutes simples propose une cuisine élaborée, fine, exigeante, raffinée, originale qui sauront susciter de la curiosité et de l’envie. Après avoir été formé dans des restaurants suisses et français, William a voulu apporter sa touche pour les Belfortains et on le remercie !

Les tarifs pourront paraitre légèrement élevés mais quand vous verrez vos assiettes arriver, et quand vous aurez fini la-dite assiette, vous comprendrez que c’est un très bon rapport qualité-prix !

La Fleur de Lys, 2, rue Christophe-Keller, Belfort – https://www. lafleurdelysbelfort.com/