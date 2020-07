Les trois bons plans des conquérantes #5

On sort un peu de notre aire urbaine et on part du côté du pays de Courbet, à Ornans, pour faire une plongée dans la Loue ! Enfin, plongée pas vraiment car on va mettre ses fesses dans un canoë et en prendre pleins les yeux. La Loue est magnifique, on découvre des teintes de verts, d’émeraude, de flore sauvage. On vous conseille de partir de la base de Montgesoye, qui vous fera également passer par le village d’Ornans et ainsi admirer ses vieilles maisons, son pont et se rendre compte encore une fois qu’on a vraiment une belle région !

Les canoës sont équipés de bidons hermétiques où vous pouvez stocker votre matériel ou votre pique- nique ; Ensuite, trouvez une crique ou un petit coin d’herbes et passez une pause avec pourquoi pas une sieste au soleil !

> Renseignements : http://www.woka.fr/