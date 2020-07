Les trois bons plans des conquérantes #4

Le ballon d’Alsace c’est un peu le pilier des Belfortains, le repère quand on ne sait pas trop où aller, comme un phare dans la nuit. Mais si on connaît la route et ses lacets par coeur, l’avez vous déjà monté à pieds ?

Si ce n’est pas le cas, on ne peut que vous conseiller de le faire au moins une fois ! Le départ peut se faire en face du restaurant Le Saut de la truite et vous comprendrez vite pourquoi la randonné s’intitule « Le Sentier des cascades ». Vous longerez plusieurs cascades (alors l’été, elles risquent de ne pas être pleines, mais retournez-y à l’automne ou après l’hiver et là, ça sera un spectacle magnifique), vous poursuivrez votre chemin accompagné de ruisseaux. En pleine forêt, c’est l’idéal quand il fait bien chaud. Petite pause bucolique en arrivant à l’étang du Petit-Haut. Par contre ça ne va pas durer puisque au bout de la forêt, vous arriverez au niveau des stations de ski et télésiège et on arrive en pleine chaume mais qui dit chaume dit crête et qui dit crête dit panorama de fou !

Une vue spectaculaire sur les Vosges vous attend et si vous avez de la chance, vous pourrez peut être apercevoir les cimes du mont Blanc. Si vous avez encore des jambes, vous pouvez faire le tour du Ballon, aller voir les statues de la Vierge Bleue et Jeanne d’Arc et vous arrêtez manger une tarte aux myrtilles avant de redescendre à votre point de départ.

Comptez environ 3 heures de randonnée à un rythme normal sans les pauses myrtilles. Malgré un bon dénivelé dans les premiers kilomètres, elle se fait assez facilement.

> Lien de la rando : https://www.camptocamp.org/ routes/308021/fr/ballon-d- alsace-le-sentier-des- cascades-et-des-etangs