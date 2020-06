Les trois bons plans des conquérantes #2

Le fort Dornser est un incontournable dans la région et pourtant je suis sûre que peu d’entre vous ont franchi la grille pour aller le visiter ! Erreur à rattraper d’urgence !

Le fort est un véritable souvenir de mémoire, un trésor mémoriel qui nous rappelle la fameuse guerre de Prusse (1870). Lieu d’arrêt et de défense, il pouvait garder le siège pendant 3 mois. Il n’aura pas servi pendant la Première Guerre mondiale mais aura été utilisé comme Kommandatur et lieu de stockage pour les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, il est géré par une association ultra active pour la préservation et restauration de ce patrimoine et qui organise pour cela des visites guidées. Alors oui, vous avez les visites traditionnelles qui vous emmènent dans les étages et les dédales du fort et ses poudrières mais vous avez aussi et surtout : les visites à la lampe à pétrole !

Et là, ça prend tout un autre sens. C’est ultra passionnant car on se sent tout de suite dans l’ambiance ; elles se déroulent généralement le soir. Avec la nuit tombante, sa lampe à la main et l’ouïe toute attentive aux explications des guides, on est totalement immergés dans l’époque et de ce que pouvaient vivre les militaires. C’est juste passionnant !

Et petit plus adorable si vous aimez les animaux : ouvrez les yeux pour trouver les tondeuses naturelles du site : les boucs ! Et puis, admirez la vue, juste sublime !

> Fort Dorsner : https://www.facebook.com/fort.dorsner/