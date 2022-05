Les coups de coeur d’À la conquête de l’Est #7

Ça bouge dans la cité thermale ! Luxeuil-les-Bains, on aime s’y promener pour admirer son architecture, les maisons renaissances, le superbe cloître… et aussi pour se poser en mode afterwork. Pour cela, une nouvelle adresse idéale est apparue fin avril : La Brasserie luxovienne. Dans un lieu tout neuf, spacieux, moderne et feutré. À l’étage, une grande salle avec écran géant, un piano, un billard, c’est THE place to be pour une chouette soirée entre amis. On s’y retrouve autour de croques / tartines maison ou de belles planches apéro, et bien sûr, les 6 bières brassées sur place et autre cola / limonade maison. A découvrir !