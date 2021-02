Vitesse réduite sur l’A36 à cause d’une pollution aux particules fines

« La région Bourgogne-Franche-Comté est touchée ces jours-ci par une hausse significative des niveaux de particules PM10 dans l’atmosphère », indique l’Atmo Bourgogne-Franche-Comté, une association chargée de mesurer la qualité de l’air. Les niveaux d’alerte ont été dépassés ce jeudi, dans l’ensemble de la région. « L’origine de cette situation, favorisée par des conditions climatiques relativement stables, est liée aux émissions du chauffage domestique, encore en activité malgré les conditions printanières, aux contributions de type épandages agricoles et à l’apport de poussières sahariennes », détaille l’association.

Pour les femmes enceintes, les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes de plus de 65 ans, les personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, d’insuffisances cardiaques ou respiratoires, d’asthme, il faut limiter « les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux heures de pointe », invite l’Atmo. « Limitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur », poursuit le communiqué de presse.