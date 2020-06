Violences à Dijon: neuf nouvelles interpellations dans l’agglomération

Neuf personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le quartier sensible des Grésilles et à Saint Apollinaire, dans la banlieue de Dijon, a indiqué ce lundi 22 juin le procureur de la République, Eric Mathais, dans un communiqué. L’opération, la deuxième en trois jours aux Grésilles, a permis de saisir trois carabines démontées et des sacs contenant entre 2 et 3 kg de cartouches, dont des cartouches à blanc et des cartouches de calibre 9 mm. Ont également été découverts des tubes servant de lanceurs à tirs de mortiers, armes souvent utilisées contre les forces de l’ordre. Du cannabis, de la cocaïne, de l’héroïne et 2 153 kg de produits de coupe ont également été saisis, ainsi qu’une somme totale de 3 150 euros.

L’opération, démarrée tôt ce lundi matin, s’inscrit dans le « plan local d’actions judiciaires renforcées contre les armes », un travail de fond qui a été accéléré à la suite des récentes violences urbaines, a précisé le procureur. Cent dix-huit policiers et gendarmes étaient engagés, dont 10 effectifs de l’unité d’élite du RAID et autant de de la BRI locale. À la différence de la vaste opération de police survenue la semaine dernière et qui avait mobilisé 140 membres des forces de l’ordre, cette opération s’inscrit sous le contrôle directe du parquet.