Vesoul: un homme condamné pour avoir volé, torturé et tué des chats

Entre mars et juillet 2019, quatorze propriétaires de chats avait déposé plainte au commissariat de Vesoul après la disparition de leur animal. Les enquêteurs avaient identifié un homme de 39 ans, sous curatelle renforcée et connu de la justice pour consommation de stupéfiants.

En garde à vue, le trentenaire avait reconnu avoir volé plusieurs chats qu’il capturait à l’aide d’une laisse collet. Une fois dans son appartement, les félins étaient poignardés avec un couteau ou frappés à mort avec une barre de fer ou contre un radiateur. Les dépouilles étaient ensuite abandonnées dans une poubelle.

Une expertise psychiatrique a permis de déterminer des troubles et une altération importante du discernement au moment des faits.

Le tribunal, qui a suivi les réquisitions du parquet, a également prononcé l’interdiction de détenir un animal pour le prévenu, reconnu coupable de vol, tentative de vol et sévices graves ou acte de cruauté envers un animal. Trois particuliers et quatre associations de défense des animaux – la Fondation Brigitte Bardot, Adopte un chat, la Fondation 30 millions d’amis et Boule de Poils – s’étaient portés partie civile.