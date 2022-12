Verglas : à Belfort, une centaine d’agents mobilisés pour le salage

Dans les rues de Belfort ce mercredi matin, les Belfortains adoptent la démarche pingouin. Les trottoirs sont complètement gelés. Les agents de la mairie n’ont pourtant pas oublié les accotements, défend le maire de Belfort par téléphone. Mais il rappelle qu’avec les « 147 kilomètres de voiries », et « le double de trottoirs », il a fallu prioriser certains axes. Par téléphone, Jean-Pierre Cuisson, directeur des services techniques de Belfort et du Grand Belfort, explique que depuis les équipes ont été mobilisé dès ce mardi, 17h. Deux saleuses ont circulé sur les routes de 17h à 1h du matin « pour éviter des difficultés aux heures de pointe.» À 4h30, « tout le gros du dispositif a été engagé », mobilisant quatre saleuses, et une douzaine de micro-engins chargée de saler les trottoirs. Ensuite, sur les coups de 7h, les équipes à pied ont écumé la ville pour continuer le salage des trottoirs.

Cela n’aura pas suffi à empêcher ceux-ci de se transformer en patinoire. « Car il n’a pas arrêté de pleuvoir, ce qui a fait re-geler le sol », explique-t-il. Mais il l’assure, du sel a été jeté. « Je n’ai pas encore le décompte, mais nous sommes entre 5 et 10 tonnes de sel sur la nuit.» En tout, une centaine de personnes ont été mobilisés entre hier soir et ce matin. Et tous les ateliers ont été dédiés : voiries, propreté, espaces verts, énumère le directeur des services techniques.