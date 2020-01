Une jeune lionne d’Asie est morte au muséum de Besançon, où elle était née en 2014

Mi-décembre, les soigneurs d’Aya avaient observé chez elle « un comportement inhabituel ». « Sous l’étroite surveillance des soigneurs et des vétérinaires, elle a subi une série d’analyses et d’examens qui ont conduit l’équipe à décider de la nécessité d’une intervention chirurgicale urgente », a précisé le muséum. « Très affaiblie, Aya n’a malheureusement pas survécu. Des analyses sont en cours pour tenter de déterminer la cause du décès survenu le 2 janvier », précise l’institution. Quelque 350 lions d’Asie sont recensés en milieu naturel, contre 32 000 pour les lions d’Afrique, et environ 300 individus de cette espèce menacée et très rare sont élevés en captivité dans le monde, a précisé le Muséum de Besançon, qui participe au programme européen d’élevage des lions d’Asie depuis 2000.