Une appli pour connaître la qualité de l’eau en Bourgogne-Franche-Comté

L’édition 2021 de l’application gratuite « qualité rivière » des agences de l’eau est disponible sur smartphone, tablette, et sur PC depuis cette année. Elle informe sur la qualité écologique des eaux des 684 points de surveillance des rivières de Bourgogne-Franche-Comté et sur les espèces de poissons qui s’y trouvent. L’appli renseigne en temps réel sur la qualité bactériologique des eaux de baignade grâce aux données du ministère de la Santé, indique l’agence de l’eau Rhin-Rh^pne-Méditerrannée dans un communiqué.

L’application « Qualité rivière» permet de repérer facilement l’état des cours d’eau ainsi que les espèces de poissons vivant dans nos rivières, précise le communiqué. A la maison, depuis le bord de l’eau ou en embarcation, vacanciers, pêcheurs, kayakistes et randonneurs peuvent accéder aux données de la rivière la plus proche ou d’une rivière de leur choix en tapant un code postal ou le nom de la

commune. Une carte interactive affiche la qualité de la rivière sélectionnée : en « très bon état » (couleur bleu), en « bon état » (vert), en état médiocre (orange) et parfois en « mauvais état » (rouge). La présence du picto « poissons » vous signale également quelles espèces vous pourrez

apercevoir ou pêcher. Par exemple, la truite nage dans le Doubs et le chabot dans l’Ognon (Haute-Saône)…

L’application s’adresse à tous les publics et propose des jeux et des quiz pour tester ses connaissances sur l’eau, ou encore connaître les comportements à éviter. La qualité des cours d’eau peut aussi être comparée sur trois ans permettant ainsi de voir les efforts accomplis par les acteurs des territoires pour restaurer les rivières et lutter contre les pollutions. Les lieux de baignade sont classés selon un pictogramme et un code couleur indiquant la qualité sanitaire des eaux surveillées pour se baigner sans risque pour la santé : qualité excellente en bleu, bonne qualité en vert, qualité suffisante en jaune et insuffisante en rouge.

Par exemple, l’application donne des informations sur la baignade au niveau du Pré Marnoz-Le Doubs à Dole (Jura) ou de la plage du lac de Vaivre et Montoille en Haute-Saône