Un site Internet belfortain aide les entreprises à se prémunir contre les cyberattaques

Un entrepreneur présent dans la salle prend alors le micro pendant la présentation : « Je suis patron d’entreprise et j’ai déjà été arnaqué deux fois. Toutes les semaines, on se fait attaquer. Mais malheureusement, en termes pénal, c’est très compliqué. Même avec des preuves, il y a très peu de condamnations. » Le colonel de gendarmerie Dario Zugno, qui a présenté le site, a rappelé que le but du site n’était pas d’accompagner les recours pénaux, car effectivement, une fois que l’arnaque est actée, il est très difficile de condamner ces crimes. Mais le site doit permettre de « déceler les arnaques avant que les cyber-attaques se produisent. Il faut faire de la prévention au maximum », déclare l’officier.

Pour cela, plusieurs rubriques ont été conçues. Une rubrique diagnostic, qui permettra de faire un pré-diagnostic en 20 questions, pour voir si l’entreprise est assez sécurisée. Si le pré-diagnostic révèle des failles, un diagnostic pourra être programmé avec un expert dédié à la CCI de Belfort, qui interviendra dans les entreprises. Un tchat direct a aussi été ouvert, qui permet de discuter avec un gendarme de la brigade numérique, qui pourra guider les entreprises en cas de suspicion de fraude. Une rubrique consacrée à des conseils pour les entreprises est en ligne. Et également une rubrique « Alertes Sécurité Entreprise », qui permettra d’alerter sur les arnaques (sur les faux RIB par exemple).

Développé par Frédéric Tholomier, expert digital de la CCI, le site a vocation à s’étendre. Et Mathieu Gatineau l’avance : « On espère que le site aura un rayonnement national. » Aujourd’hui, le centre de données du site est hébergé à Belfort. C’est un bébé local, du Territoire de Belfort. « Le but, c’est que ça s’étende dans toute la Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est, même au-delà » déclare Mathieu Gatineau. La prochaine étape, selon Mathieu Gatineau, c’est le souhait de pouvoir permettre aux entrepreneurs de porter plainte en ligne sur le site directement.