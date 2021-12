Souple et gracieux, le lynx se faufile entre les arbres des profondes forêts du Jura, telle une ombre silencieuse. Lancé à pleine vitesse après un chamois, le plus grand félin sauvage d’Europe fait à peine bruisser les feuilles, dans le film « Lynx », de Laurent Geslin, qui sortira le 19 janvier. Mais avant d’être à l’honneur dans les salles obscures, l’animal forestier au pelage doré, tacheté de noir, et aux oreilles surmontés d’un pinceau de poils a pâti de son extrême discrétion et d’une absence de médiatisation. Il a « un niveau de prédation sur les troupeaux domestiques anecdotique » par rapport au loup et à l’ours, qui attaquent respectivement 3.000 et 650 bêtes en moyenne par an, contre une centaine pour le lynx boréal, explique Nicolas Jean, directeur adjoint de l’Office Français de la biodiversité (OFB).

Ce chasseur solitaire est donc « moins visible », à tel point que « sa quasi-disparition dans les Vosges est passée pratiquement inaperçue », souligne Olivier Guder, coordinateur lynx au sein de l’association Férus.